Ümit Özat'tan Ahmet Çalık açıklaması

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, ikinci yarı hazırlıklarını sürdürdüğü Belek kampında antrenmanlarına devam ediyor.

EN İYİ STOPERLERDEN BİRİ

Adı Galatasaray ile anılan Ahmet Çalık hakkında konuşan teknik direktörü Ümit Özet, "Sadece bana kalırsa, oyuncu gitsin derdim yok. Ahmet bu ülkenin en iyi 1-2 stoperinden birisi. Ahmet, antrenör ve takım için büyük avantaj. Ben de böyle bir avantajı kaybetmek istemem ama bu kulübün mali yapısı var, dengeler var. Bu kulübün nasıl ayakta durduğunu en iyi bilenlerdenim. Kulüp menfaatleri ve Ahmet'in menfaatleri doğrultusunda olacaksa kimsenin önünü kesemeyiz. Bana soracak olursanız bu ülkenin ve bu kulübün maddi gerçekleri var. Bazen isteseniz de oyuncuyu elinde tutamıyorsunuz ama çok önemli değil. Ahmet'i bugün 1 liraya olmazsa sezon sonunda gelip 2 liraya alırlar. Alacaklar, çünkü Ahmet bugün ülkenin en iyi stoperlerinden birisi. Dolayısıyla ne Ahmet'in ne bizim kaybedecek bir şeyimiz yok. Kalmasından da mutlu olurum." dedi.