Ümit Özat'tan oruç isyanı

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Ümit Özat, Fenerbahçe maçı öncesinde Türkiye Futbol Federasyonu'na maç takvimiyle ilgili olarak eleştirilerde bulundu.

ORUÇ TUTMA DİYEBİLİR MİSİN?

Cumartesi günü Ramazan ayında ilk orucun tutulacağını hatırlatan Ümit Özat, "Şimdi Ramazan başlıyor, oyuncuya oruç tutma diyebilir misin? Yabancıyı bayramında gönderiyorsun. Haziran ayında lig bitiyor. İngiltere'de lig bitti. İspanya bizden 2 hafta sonra başlıyor, 2 hafta önce ligi bitiyor. Bu değişmeli. Bizim de artık Çarşamba - Pazar maç yapmaya alışmamız lazım. Bu tempoya ayak uydurmalıyız" diye konuştu.