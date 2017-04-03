Ümit Özat'tan Şenol Güneş'e tepki

Beyaz TV canlı yayınına bağlanan Özat, Şenol Hoca şu açıklamaları yaptı:

"Maç sonu fiziğimle de alay etmiş. Benim cüssemi espri malzemesi haline getirmesi olmaz. Sen kalkıp bunu medyaya malzeme yapıyorsan İstanbul'un büyüsüne kapıldığının belirtisidir. Ezikliğinin belirtisidir. El öpmeyle ağız aşınmaz ama onun elini bir daha öpmem. Bugün 100 kilosun yarın 80 kilo olursun. İnsanlık hali. Biz yıllarca Şenol Güneş'i anlamakta çok zorluk çektik, Türkçe'yi çok iyi konuştuğu için...





"HERHALDE FENERBAHÇE GEÇMİŞİMDEN DOLAYI YAPIYOR"

Şenol Güneş herhalde F.Bahçe geçmişimden dolayı yapıyor. Ama onun Trabzonspor'dayken yaşadığı şey sırasında ben Almanya'daydım. Kazandıktan sonra bunları konuşmak kolay. Kazanamasa böyle mi konuşurdu Şenol Güneş? Kazanana kadar da her türlü çullanma var. Hayatında hiç şampiyonluğu yoktu. Bu yaştan sonra belki 2 sene üst üste şampiyon olacak. Bunu kaldıramıyor olabilir.

"KOLAY DEĞİL 70 YAŞINDA İSTANBUL'A GELMEK"

Kolay değil 70 yaşında İstanbul'a gelmek... 70 yaşında üst üste 2. kez şampiyon olacak hoş değil bunlar. Bütün Türkiye, Şenol Güneş'in şivesiyle, giyimiyle, saçıyla dalga geçerken ben sahip çıktım. Şimdi aynı hatayı sen yapıyorsun Şenol Güneş. Ne farkın kaldı diğerlerinden?





TARTIŞTIKLARI POZİSYONU ANLATTI

Genç çalıştırıcı, maçın 21. dakikasında Şenol Güneş ile tartıştıkları pozisyonla alakalı ise, "Şenol hoca beni ilk defa milli takıma alan hoca. Her maçtan önce de gider elini öperim. Şimdi herkesin kulübesi var. Hepimiz duygusalız ve kazanma stresi ona da bana da yanlış hareket yaptırmış olabilir. Her pozisyondan sonra 10 kişi fırlıyor onlardan. Hakemi etkiliyor. Ya aynı şansı bize de vereceksiniz ya da onlara vermeyeksiniz. En ufak bir şeyde itiraz ediyorlar. Arka tarafı durdurabilirsiniz ben yedek kulübemdekilere çıkmayın diyorum. Ben kulübüme hakim olmazsam sahaya hakem üzerine çullanmaları hoşuma gitmez. Hoş görünmüyor. Futbolun içinde olan şeyler tartışmalar. Şampiyonluk stresi var onların. Biz de buraya 3 puan almaya geldik. Ben kinci bir adam değilim oldu bitti yani" diye konuştu.

ŞENOL HOCA NE DEMİŞTİ?

Şenol Güneş, karşılaşmanın ilk yarısında Gençlerbirliği Teknik Direktörü Ümit Özat ile yaşadığı tartışma konusunda, "Maçın bitiminde çıkmıştı ama tebrik ediyorum. İyi takım yapmış, başarılı olmasını diliyorum. İyi deplase oluyor. Deplase olmayı seviyor. Benim de itirazlarım oluyor. Bir alandan öbür alana gidiyor. Kaleci kendi ceza alanından çıkarsa kart görür. Fiziğine rağmen bizim alanımıza geldi. Yine elimi öpmeye gelmiştir." değerlendirmesinde bulundu.