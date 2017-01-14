Ümraniyespor-Balıkesirspor maçına erteleme

TFF 1. Lig'in 17. haftasında bugün saat 13.00'te oynanması planlanan Ümraniyespor-Balıkesirspor karşılaşması yapılan inceleme sonunda sahanın mücadeleye uygun olmadığı görülerek ileri bir tarihe ertelendi.

ZEMİN İNCELENDİ

Ümraniye Belediyesi Şehir Stadı'nda oynanması planlanan karşılaşma için, hakem Özgüç Türkalp'ın zeminde yaptığı incelemelerin ardından, sahanın futbol oynamaya elverişli halde olmaması nedeniyle maçın ertelenmesi yönünde karar verildi.

HER İKİ TAKIM DA SAHADA HAZIRDI

Erteleme kararı öncesinde her iki takımın teknik heyeti ve oyuncuları sahada hazır bulundu. Erteleme kararı sonrasında teknik heyet ve futbolcular, stattan ayrıldı. Ümraniyespor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Muharrem Balıkyaptığı açıklamada, saha zemininden dolayı daha önce maçın ertelenmesini talep ettiklerini belirterek, "Mevcut durumu federasyona bildirdik. Balıkesirspor ile de görüşerek ertelenmesini talep etmiştik ancak rakibimiz bu önerimizi kabul etmedi." şeklinde konuştu.