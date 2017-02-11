Ümraniyespor play-off potasına girdi

TFF 1. Lig'in 20. haftasında Ümraniyespor ve Elazığspor, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda karşı karşıya geldiler.

SON DAKİKALARDA KAZANDILAR

Bir maç eksiği de bulunan Ümraniyespor'a galibiyeti getiren golleri 65. dakikada Steve Beleck ve 87. dakikada Mehmet Yiğit(k.k) kaydetti.

Maçta öne geçse de üstünlüğünü koruyamayan Elazığspor'un tek golü 34. dakikada Aldin Cajic'ten geldi.

Bu sonucun ardından Ümraniyespor, puanını 29'a çıkartıp 6. sıraya yükseldi. Elazığspor ise 18 puanla 14. sırada kaldı ve tehlikeli bölgeden uzaklaşamadı.