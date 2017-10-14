Ümraniyespor son dakikada güldü

TFF 1. Lig'de 8. hafta mücadelesinde Bayram Bektaş'ın takımı Ümraniyespor ile Mehmet Altıparmak'ın çalıştırdığı Elazığspor kozlarını paylaştı.

GALİBİYET SON DAKİKADA GELDİ

Ümraniyespor'da İbrahim Akdağ, 29. dakikada penaltıdan attığı golle takımını öne geçirirken ilk devre bu skorla tamamlandı. 47'de Elazığspor'da kazanılan penaltıda bu kez Tom topun başına geçti ve tabelaya dengeyi getirdi.

Son haftaların formda ismi İbrahim, 90'da bir kez daha sahne aldı ve konuk takımın fişini çekti Alınan bu sonucun ardından Ümraniyespor 17 puana yükseldi, yenilmezlik serisini 5 maça çıkardı.

Elazığspor ise 14 puanda kaldı Ligin bir sonraki haftasında Ümraniyespor deplasmanda Gazişehir Gaziantep ile kozlarını paylaşacak. Elazığspor sahasında Samsunspor'u konuk edecek.