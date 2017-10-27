Ümraniyespor zirveyi bırakmıyor

TFF 1. Lig 2017-2018 sezonuna güzel bir başlangıç ile adından çokça söz ettiren Ümraniyespor, ligdeki liderliğini sürdürüyor.

BU SEZON LİDERLİĞİ BIRAKMIYOR

Kırmızı-beyazlılar, geçen sezon 9. hafta itibariyle 4 beraberlik, 4 mağlubiyet ve 1 galibiyet ile 13. sırada yer alırken, bu sezon ise 1 mağlubiyet, 3 beraberlik 5 galibiyet elde ederek, ligin zirvesinde yer alıyor. Lider bu sezonki konumu ile geçen sezona büyük fark atmış oldu.

Geçen yıl Teknik Direktör Erkan Sözeri yönetiminde ligi 8. sırada tamamlayan Ümraniyespor, bu sezona iyi bir başlangıç yaptı. Sezon başında Teknik Direktör Bayram Bektaş'ı takımın başına getiren kırmızı-beyazlı ekip, geride kalan 9 haftada tek mağlubiyetini 2. haftada deplasmanda oynanan Adanaspor mücadelesinde aldı.

DEPLASMANDA KAZANAMIYORLAR

Ümraniyespor, TFF 1. Lig’in 10. haftasında deplasmanda Manisaspor ile karşı karşıya gelecek. Kırmızı-beyazlılar, ligde deplasmanda oynadığı 3 mücadeleyi de kazanamadı. Dış sahada 2 beraberlik, 1 mağlubiyet alan Ümraniyespor, Manisaspor maçı ile deplasman hasretini noktalamanın peşinde.