Ümraniyespor'dan çok önemli 3 puan

TFF 1. Lig'de Ümraniyespor, sahasında Balıkesirpsor'u konuk etti. 90 dakika sonunda Ümraniyespor, rakibini 2-0 mağlup etmeyi başardı.
GOLLER İBRAHİM VE SERDAR'DAN
Ev sahibi Ümraniyespor'un maçtaki gollerini 57. dakikada penaltıdan İbrahim Akdağ ve 90+2. dakikada Serdar Özbayraktar kaydetti. Balıkesirposr'da 73. dakikada Nizamettin Çalışkan kırmızı kartla oyun dışı kaldı.
ÜMRANİYESPOR 40 PUANA ÇIKTI
Balıkesirspor gelecek hafta deplasmanda Samsunspor ile, Ümraniyespor ise deplasmanda Adana Demirspor ile karşılaşacak.