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Ümraniyespor'dan çok önemli 3 puan

TFF 1. Lig'de Ümraniyespor erteleme maçında, Balıkesirspor'u 2-0 mağlup etti ve puanını 40'a çıkardı.

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Ümraniyespor'dan çok önemli 3 puan

TFF 1. Lig'de Ümraniyespor, sahasında Balıkesirpsor'u konuk etti. 90 dakika sonunda Ümraniyespor, rakibini 2-0 mağlup etmeyi başardı.

GOLLER İBRAHİM VE SERDAR'DAN

Ev sahibi Ümraniyespor'un maçtaki gollerini 57. dakikada penaltıdan İbrahim Akdağ ve 90+2. dakikada Serdar Özbayraktar kaydetti. Balıkesirposr'da 73. dakikada Nizamettin Çalışkan kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

ÜMRANİYESPOR 40 PUANA ÇIKTI

Balıkesirspor gelecek hafta deplasmanda Samsunspor ile, Ümraniyespor ise deplasmanda Adana Demirspor ile karşılaşacak.

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