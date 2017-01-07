Umut Bulut: Tüm hocalarla oynadım kadro dışı kalmadım

Galatasaray'ın eski oyuncusu ve şu an Kayserispor'da oynayan milli oyuncu Umut Bulut, verdiği röportajda önemli açıklamalarda bulundu.

ÇALIŞANI HERKES OYNATIR

Fatih Terim seni çok seviyordu... Hamza Hoca da sevdi. Terim'in prensi miydin?

Son 4 seneye baktığımızda ilk 11 olmasa bile 173 maç oynadım. Fatih Hoca, Mancini, Prandelli, Hamza Hoca, Denizli ve Riekerink geldi. Hepsiyle oynadım. Kadro dışı da kalmadım. 18'e hep girdim. 2 şampiyonlukta ilk 11 oynadım. Bütün hocalar yüreğini sahaya koyan futbolcuyu oynatıyor. Yetenek de lazım tabii ki. Bende bir şey gördüler ki, sahada oynattılar.

FATİH HOCA LİDER

Birer cümle hocalarından neler öğrendin?

Fatih Hoca lider. Ondan liderlik öğrendim. Mancini, klas, efendi, beyefendiydi, onu öğrendik. Prandelli kısa kaldı, çalıştırmayı seven ciddi prensipli biri. Hamza Hoca, futbolu bilen, beyefendi, ilişkileri iyi olan dört dörtlük hocaydı. Riekerink'le çok kısa çalışabildik.

ŞEHİTLERE DUA EDİN

Babasını teröre kurban vermiş biri olarak bu konuda mesajın ne?

Öncelikle Allah vatanımıza ve milletimize zeval vermesin. Cumhurbaşkanımız olsun, devlet büyüklerimiz olsun herkes vatanımız için gerekli her şeyi yapıyor. Allah hepsinden razı olsun. Sözün bittiği yer. Hep konuşuyoruz, üzülüyoruz, istemiyoruz, olmasın diyoruz tabii ki ama Türkiye geliştikçe, büyüdükçe maalesef dış etkenler ister istemez ülkemiz üzerinde büyük oyunlar oynuyor. Yapacağımız insan olarak şu; herkesin dua etmesini istiyorum.

