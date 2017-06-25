Umut Güner: Talisca Beşiktaş'ta kalacak

Talisca'nın Beşiktaş'ta önümüzdeki sezon kalıp kalmayacağı konusunda Beşiktaşlı yönetici Umut Güner son noktayı koydu.

BEŞİKTAŞ'TA KALACAK

Beşiktaş Transfer Komitesi Başkanı Umut Güner, bu söylentilerin asılsız olduğunu belirtirken Brezilyalı oyuncunun sözleşmesinde bulunan uzatma opsiyonunu kullandıklarını ve Beşiktaş aksi bir karar vermediği sürece Talisca’nın 2017-2018 sezonunda Beşiktaş forması giyeceğini belirtti.





Umut Güner sözlerine şöyle devam etti; "Beşiktaş’ın Talisca için geçen sezon yapılan kiralık sözleşmesinde uzatma opsiyonu vardı. Oyuncunun performansı ile Talisca’nın sözleşmesindeki bu opsiyonu devreye soktuk, 1 sezon daha kadromuzda yer alacak. 25 milyon euro getiren alır gibi bir takım asılsız haberler var. Böyle bir durum söz konusu değil. Talisca hiçbir yere gidemez, Beşiktaş bu konuda son sözünü söyledi.”

"TARAFTAR İTİBAR ETMESİN"

Talisca için önümüzdeki sezon öncesinde transfer etmek isteyen takımların olması durumunda da talip olan kulübün Beşiktaş’la görüşmesi gerektiğini sözlerine ekleyen Umut Güner; "Taraftarımız Talisca hakkındaki haberlere itibar etmesin, 2017-2018 sezonunda onu Beşiktaş forması ile izleyecekler" dedi.

