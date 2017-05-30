Ünal Aysal: Aziz Yıldırım G.Saray'ı kıskanıyor

Galatasaray'ın eski başkanı Ünal Aysal, Hedef Tv'de yayınlanan Hedef Gol programına açıklamalarda bulundu.

UEFA MI - EUROLEAGUE Mİ TARTIŞMASI YANLIŞ

UEFA kupası mı büyük Euroleague kupası mı büyük tartışması bence yanlış bir tartışma çünkü her ikisi de büyük beceri, büyük başarı. Fenerbahçe'yi de kutlamak lazım, Galatasaray'ı zaten her sene kutluyoruz. Daha iyilerini elde etmeye çalışmamız lazım böyle lüzumsuz tartışmalara hiç gerek yok.

BAŞKAN OLSAM FENERBAHÇE'Yİ KUTLARDIM

Galatasaray başkanı olsam Fenerbahçe'nin Euroleague kupası için muhakkak kutlama yayınlardım bunda çekinecek bir şey yok. Hepimiz spor kulübüyüz, spora destek veriyoruz ve sporcuların başarılarını biz teşvik etmezsek kim teşvik edecek ki bir kutlama en güzel teşviktir.

AZİZ YILDIRIM GALATASARAY'I KISKANIYOR

Aziz Yıldırım'ın, Galatasaray'ın aldığı UEFA kupasına tesadüf demesi yanlış. Bu ifade Galatasaray'a karşı sanki kıskançlık işaretini taşıyor. Fenerbahçe'nin kıskanılacak fazla bir şeyi yok. Fenerbahçe'de çok büyük bir kulüp, daha iyi başarıları her zaman yakalayabilir.

17 MAYIS BAYRAMI ABARTI

17 Mayıs'ın Galatasaray'da bayram ilan edilmesi güzel bir şey ama bence daha iyilerini yakalamamız gereken bir kulübüz biz yani bir başarının üstüne üç tane düğüm atıp her sene bunu bayram olarak kutlamamız bence biraz mübalağa