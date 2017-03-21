Ünal Aysal: Galatasaray başkansız kalmaz

Zor günler geçiren Galatasaray'da ismi yeniden başkanlık için geçen Ünal Aysal, açıklamalarda bulundu.

"BİR BAŞKA ADAYI ÇIKAR"

Kendisini "İlgiyi seviyor. Kulüpte para kalmadı yeniden aday olmaz" diyerek eleştiren Levent Nazifoğlu'nu ‘çocuk' olarak nitelendiren Aysal şu ifadeleri kullandı; "Bunlar çocuk. Her türlü şeyi söyleme hakları var. Benim para veya pulla alakam yok. Başkanlıktan ayrılma nedenim karşılıklı güvensizlikti. Kulübün şu anki durumu bende büyük hayal kırıklığı yaratıyor. Maalesef üzücü bir şekilde takip ediyoruz. Seçime daha 1 sene var. Sanıyorum Başkan Dursun Özbek bu süreyi sonuna kadar kullanmak istiyor. Önümüzde mali genel kurul var. Herhangi bir hazırlık içerisinde değilim. Galatasaray hiçbir zaman başkansız kalmaz. Ben ya da başkası olur ama bir aday çıkarırız."