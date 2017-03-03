Ünal Aysal'dan başkanlık sinyali

Galatasaray'da başkanlık yaptığı dönemde Drogba, Sneijder gibi dünya yıldızlarını getiren Ünal Aysal yeniden başkanlık için aday olabileceğinin sinyallerini verdi.

TARAFTAR VE GENEL KURUL ÖNEMLİ

Yaklaşan mali genel kurul ve başkan adaylığıyla ilgili sorularını yanıtlayan Aysal, "Galatasaraylıların yeniden başkan olmamı isteyip istemedikleri sorusunu aslında taraftarımıza ve genel kurul üyelerimize sormamız daha doğru olur" diyerek bu konuda camianın düşüncesinin belirleyici olacağı mesajını verdi.

YÖNETİM İBRA EDİLİR Mİ?

Ajansspor'un haberine göre; Aysal, son derece kritik olan 25 Mart'taki mali genel kurulda yönetimin ibra edilip edilmeyeceği konusu için ise "Genel Kurul bazı önemli konularda yanlış bilgilendirildiğine inanır ise yönetim böyle bir sorun ile karşılaşabilir" dedi.

NEDEN BAŞARIDA SÜREKLİLİK YOK?

Galatasaray'ın bir sezonu şampiyon tamamladıktan sonra ertesi sezon büyük bir düşüş yaşamasıyla ilgili istikrarsız durumun nedeni konusunda da fikrini açıklayan eski başkan, "Başarı karşılıklı saygı, güven, süreklilik ve disiplin isteyen bir kavramdır. Bir tanesi eksik olursa tılsım tutmaz" şeklinde konuştu.