Ünal Aysal'dan Fatih Terim yorumu

Kendi döneminde polemik yaşayarak ayrıldığı Fatih Terim'in Galatasaray'la anılmasını yorumlayan Ünal Aysal, tecrübeli çalıştırıcının Galatasaray'a dönmesinin sağlıklı olmayacağını vurguladı.

"TAKINTILARIMIZDAN KURTULMALIYIZ" Ünal Aysal, kişisel alışkanlıklardan kurtulmanın ihtiyaç olduğunu dile getirdi. Aysal ayrıca yeni yöntem ve fikirlerle yükselmenin en temel ihtiyaç olduğunun altını çizdi.

Aysel; "Fatih Terim konusunda bir fikir belirtmem doğru olmaz. Tek isteğim, Galatasaray'ın tekrar bir dünya markası olmasıdır. Bunun için de kişilerle ilgili takıntılarımızdan kurtulmamız gerekiyor. Türk sporunun kendisini aşağıya çeken tüm alışkanlıklarından soyutlanarak dünya ile rekabet edebilme şansını, yeni yöntem ve fikirlerle yükseltmeye çalışılması gerektiğine inanıyorum." dedi. "BAŞKAN ADAYI DEĞİLİM"

Aysal, Galatasaray'ın Östersunds'a elenmesini için; "Östersunds karşısındaki kötü sonuçlar yanıltıcı olabilir, sezon henüz başlamadı. İnşallah yönetimin gayretleri ve masrafları boşa çıkmaz. Üçüncü bir başarısızlık yılı daha yaşamayız." şeklinde konuştu.