Unicaja Malaga ULEB Avrupa Kupası'nda şampiyon

Valencia kentindeki Fuente de San Luis Spor Salonu'nda oynanan ve iki İspanyol temsilcisini karşı karşıya getiren maçın ilk periyodunu 22-18 önde geçen Valencia, soyunma odasına da 33-30 üstün gitti.

Üçüncü çeyrekte farkı açan ev sahibi takım, final periyoduna 54-43 önde girdi. Son çeyrekte yaptığı iyi savunmayla rakibine sadece 4 sayı şansı veren Unicaja Malaga, hücumda sergilediği etkili performansla 11 sayılık farktan geri döndü. Endülüs temsilcisi, karşılaşmadan 63-58 galip ayrılarak bu organizasyondaki ilk şampiyonluğunu elde etti.

Unicaja Malaga, 2001'de de Koraç Kupası'nı müzesine götürmüştü.