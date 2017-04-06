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Unicaja Malaga ULEB Avrupa Kupası'nda şampiyon

Serideki üçüncü maçta konuk olduğu Valencia'yı 63-58 mağlup ederek durumu 2-1 yapan Unicaja Malaga, ULEB Avrupa Kupası'nın sahibi oldu.

Unicaja Malaga ULEB Avrupa Kupası'nda şampiyon
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Valencia kentindeki Fuente de San Luis Spor Salonu'nda oynanan ve iki İspanyol temsilcisini karşı karşıya getiren maçın ilk periyodunu 22-18 önde geçen Valencia, soyunma odasına da 33-30 üstün gitti.

Üçüncü çeyrekte farkı açan ev sahibi takım, final periyoduna 54-43 önde girdi. Son çeyrekte yaptığı iyi savunmayla rakibine sadece 4 sayı şansı veren Unicaja Malaga, hücumda sergilediği etkili performansla 11 sayılık farktan geri döndü. Endülüs temsilcisi, karşılaşmadan 63-58 galip ayrılarak bu organizasyondaki ilk şampiyonluğunu elde etti.

Unicaja Malaga, 2001'de de Koraç Kupası'nı müzesine götürmüştü.

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