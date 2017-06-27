Usain Bolt emeklilik kararından vazgeçebilir

Efsane sprinter Usain Bolt geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklamada Londra’da düzenlenecek Dünya Atletizm Şampiyonası’da son kez piste çıkacağını açıklamıştı.

ERTELEYEBİLİR

Ancak 30 yaşındaki sporcu IAAF World Challenge yarışları için bulunduğu Ostrava’da emeklilik planlarını erteleyebileceğini söyledi.

Fazlasıyla duygusal geçen sezonu Londra’da sonraki yarışlarda da sürdürerek 2017 yılı sonunda emekli olması konusunda koçu Glen Millls’le fikir alışverişinde bulunduklarını söyleyen Bolt, kariyerindeki son dünya şampiyonasında sadece 100 metre ve 4×100’de koşacağını yineledi.

200 METREDE YOK

”Kalabalığı eğlendirmeyi seviyorum. Bunun için çabalamak ve her anından zevk almak istiyorum” diyerek renkli karakterini bir daha ortaya koyan Jamaikalı, hayranlarının yoğun isteğine rağmen Londra’da 200 metre yarışına katılmayacağını sözlerine ekledi.