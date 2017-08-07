Üsküp Süper Kupa maçına hazır

UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonu Real Madrid ile UEFA Avrupa Ligi şampiyonu Manchester United'in mücadele edeceği karşılaşma nedeniyle hareketli günler geçiren Üsküp, dünyanın dört bir yanından konukları ağırlamaya devam ediyor.

HAZIRLIKLAR TAMAM

Üsküp’teki II. Filip Arena’da oynanacak maç öncesinde şehrin birçok noktasında Real Madrid ile Manchester United bayrakları asılırken, Makedonya Meydanı'nda çeşitli etkinliklerin düzenleneceği "fan zone" oluşturuldu.

İspanya'nın Real Madrid ile İngiltere'nin Manchester United takımlarının karşılaşacağı UEFA Süper Kupa maçı, 33 bin 460 seyirci kapasiteli II. Filip Arena'da yarın oynanacak. 1947'de açılan stat, son olarak 2011'de yenilenmişti.