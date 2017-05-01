Utah Jazz 7 yıl sonra yarı finalde

NBA play-off’larının 7 maça giden tek serisinde gülen taraf Utah Jazz oldu.

UTAH JAZZ KAZANDI

Los Angeles Clippers ile deplasmanda karşılaşan Utah, berabere biten ilk çeyreğin ardından 2. ve 3. çeyreklerde rakibine toplam 16 sayı fark attı.

Avantajını son periyotta başarıyla koruyan Utah, sahadan 104-91 galip ayrılarak seriyi 4-3 kazandı ve Batı Konferansı yarı finallerinde Golden State'in rakibi oldu.

2010'dan bu yana ilk play-off serisini kazanan Utah adına sahanın yıldızı, 26 sayıyla oynayan Gordon Hayward'dı. George Hill ve Derrick Favors da 17’şer sayıyla takım arkadaşlarına destek verdi.

Los Angeles Clippers ise üst üste 2. kez ilk turda play-off’lara veda etti. Geçen sezon Chris Paul ve Blake Griffin'in sakatlıkları nedeniyle forma giyemediği seride Portland'a kaybeden Clippers, bu sezon da Griffin'i serinin 3. maçında sakatlığa kurban verdi.