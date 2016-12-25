Üzülmez Beşiktaşlıları dinleyince Antepliler çıldırdı

Dün akşam oynanan Beşiktaş-Gaziantepspor maçının ilk yarısında konuk takım futbolcuları üst üste birkaç pozisyonda yere düşünce Beşiktaş tribünleri "İbo takımı ayağa kaldır" tezahüratı yaptı.

ÜZÜLMEZ TRİBÜNLERİ DİNLEDİ

Bu tezahüratlardan sonra Gaziantepspor Teknik Direktörü futbolcularına "ayağa kalkın" diye bağırdı.

Maç sonrası ise "Yatıp puan alacaksam olmasın. Oyuncularım böyle düşünce içinde olamaz. Sakatlıklar belki üst üste geldi. Takımda öyle oyuncu da yok. 'Hadi yatalım vakit geçirelim' düşüncesi yok. Seyircinin de takımından bir an önce gol beklediğini biliyoruz. Taraftarların bana serzenişi oldu. İbrahim Üzülmez'in takımında böyle şey olmaz. Zaten yere yatan oyuncu güçlü değildir. Tezahürat oldu. Merak etmesinler. İki üç oyuncunun adale sakatlığı oldu. Ondan dolayı olabilir." dedi.

Siyah-beyazın kendisi için farklı anlamları olduğunu belirten Üzülmez, "Benim de hedeflerim Beşiktaş'ın başında olmak. Geçen sene müthiş başarı yaptık. Gaziantepspor'un ekmeğini yiyorum. Varımı yoğumu ortaya koyuyorum. Başarı yakalarsak neden olmasın. İnanıyorum, güveniyorum. Taraftarlar 'Deli' lakabı taktı. Allah, inşallah bu statta görev almayı nasip eder." diyerek sözlerini tamamladı.

G.ANTEPSPOR TARAFTARI İSTİFASINI İSTEDİ

Ancak, Üzülmez'in maç içerisindeki hareketi ve sonrasında yaptığı açıklamar Gaziantepsporluları memnun etmedi. Kırmızı-siyahlılar sosya medyadan yaptıkları açıklamada; 'Gaziantep, takımı ayağa kaldır' başlığıyla, "Maçtan önce rahatlıkla 'İleride Beşiktaş'a hoca olmak istiyorum' diyen, maç içinde Beşiktaş taraftarına güzellik yapıp takıma 'Ayağı kalkın' diye bağıran İbrahim Üzülmez sen de amatörsün! Gaziantepspor'u yükselme basamağı olarak gören hocalardan ve beceriksiz yönetimden bıktık!'" açıklamasını yaptı.