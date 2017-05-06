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Vagner Love attı Alanyaspor kazandı

Alanyaspor, Spor Lig'in 30. haftasında Vagner Love'ın yıldızlaştığı maçta Konyaspor'u 3-2 mağlup etti.

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Vagner Love attı Alanyaspor kazandı

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Atiker Konyaspor, sahasında Aytemiz Alanyaspor ile karşı karşıya geldi. 

VAGNER LOVE GOL KRALLIĞINA YÜRÜYOR

Aytemiz Alanyaspor'a galibiyeti getiren golleri 39. dakikada penaltıdan ve 55. dakikada Vagner Love, 72. dakikada Junior Fernandes kaydetti. Atiker Konyaspor'un gollerini ise 9. dakikada ve 65. dakikada Riad Bajic attı. Ev sahibi ekipte 90+4. dakikada Barry Douglas kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Aytemiz Alanyaspor'a galibiyeti getiren golleri 39. dakikada penaltıdan ve 55. dakikada Vagner Love, 72. dakikada Junior Fernandes kaydetti. Atiker Konyaspor'un gollerini ise 9. dakikada ve 65. dakikada Riad Bajic attı. Ev sahibi ekipte 90+4. dakikada Barry Douglas kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

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