Vagner Love: Dualar sayesinde gol kralı oldum

Brezilya, Rusya'da kupalar kaldırdı, Çin'de de oynadı, Fransa devi Monaco'nun da formasını giydi. Başarılarla dolu kariyerinin ardından Süper Lig'in yeni ekibi Alanyaspor'a gelişi büyük sürpriz olarak karşılandı. "Emekliliğini yaşamaya geldi" de dendi, sakat olduğu da konuşuldu. İ

lk 7 haftada gol atamayınca eleştirenler kendisini haklı gibi gördü ama Vagner Love en sert cevabı sahada verdi. Hedefi sadece lige tutunmak olan takımı için tam 23 gol attı, krallık tacını taktı. Yalnızca futboluyla değil karakteriyle de Akdeniz ekibine önemli katkı sağladı. 33 yaşında olmasına rağmen doğal olarak adı transferde Süper Lig'den ve Avrupa'dan birçok takımla anılmaya başladı.

DUALARDAN SONRA AÇILDIM

"Bu olayı sonradan duydum. Biz hepimiz dinimize bağlı insanlarız. Siz Müslümanlar da öyle. Ben de hep dua ediyordum ama gol atmak adına değil, dini görevimi yerine getirmek için. Benim için gol duası yapan arkadaşlardan haberim yoktu. Etmişler ve ben hemen ardından gollerimi atmaya başladım. Sanırım Allah iki tarafın da sesini hemen duydu ve çözüme çok çabuk ulaştık. İşin şakası bir tarafa ligde yeniydim, takım arkadaşlarıma alışmam uzun sürdü. Bu belki 7 hafta uzun sürdü. Ancak skora ve oyuna katkımdan dolayı sonrasında yaptığım analizlerde ben de takım arkadaşlarım da rahattı. Sadece futbol kamuoyunda konuşuluyordu bu konu biraz."