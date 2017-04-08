Vagner Love gol duasının ardından 16. golünü attı

Alanyaspor'da Vagner Love şov kaldığı yerden devam ediyor...

Bu sezon Süper Lig'e çıkan Alanyaspor dünyaca ünlü golcü Vagner Love'u transfer ederek tüm dikkatleri üzerine çekmişti.

İLK 7 MAÇTA GOL ATAMAMIŞTI

Ancak ligde oynadığı ilk 7 maçta rakip fileleri havalandıramayan yıldız futbolcu tüm futbolseverleri hayal kırıklığına uğratmıştı.

GOL DUASI COŞTURDU

Daha sonra büyük bir çıkış yaşayan Love, bu performansını Alanyasporlu taraftarlara borçlu gibi...

Öyle ki, Love taraftarların kendisi için yaptığı gol duasının ardından çıktığı son 16 maçta 15 gol atarak inanılmaz bir performans sergiledi.

Gaziantepspor maçında da fileleri havalandıran Brezilyalı futbolcu, gol sayısını 16'ya çıkararak Cenk Tosun'u yakalamayı başardı.