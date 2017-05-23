Vagner Love: Ligin en iyi takımı Beşiktaş

Vagner Love, verdiği röportajda, Süper Lig'le ilgili düşüncülerini, Türkiye'deki günlerini anlatıp gol krallığı yarışını değerlendirdi, futbola başlangıcından bugüne geliş hikayesini özetledi.

EN İYİ TAKIM BEŞİKTAŞ

Süper Lig'de attığı 21 golle, gol krallığı yarışında ilk sırada yer alan Aytemiz Alanyaspor'un Brezilyalı yıldızı, "Süper Lig, kaliteli ve zorlu bir lig. Her geçen gün kalitesini artırmaya devam ediyor. Biraz daha yeni fikirlere açık olmak lazım. Farklı görüşteki insanlar, ligin kalitesini artıracaklardır. Bu sezon güzel bir rekabet vardı. Bana göre ligin en iyi futbol oynayan takımı Beşiktaş." ifadelerini kullandı.