Vagner Love'a Çin piyangosu

Antalya merkezli yayın yapan Kanal V'ye açıklamalarda bulunan Başkan Hasan Çavuşoğlu, Çin kulüplerinin Brezilyalı oyuncu için resmi teklifte bulunduğunu, ancak transferi onaylamadıklarını söyledi.

32 yaşındaki golcüyü sezon sonuna kadar takımda tutacaklarını ifade eden Çavuşoğlu, sözleşmesi gereği 5 milyon Euro'ya serbest kalabileceğini söyledi.

OYNADIĞI SON 12 MAÇTA 10 GOL ATTI

Sezona kötü bir başlangıç yaparak ilk 7 haftada gol sevinci yaşamayan 32 yaşındaki futbolcu, son haftaların yıldızı olmayı başardı. Oynadığı son 12 maçta tam 10 kez gol sevinci yaşayan yıldız futbolcu, son 12 haftada 1035 dakika sahada kalarak 103 dakikada bir gol ortalaması yakaladı.