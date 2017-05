Vagner Love'dan Trabzonspor açıklaması

Spor Toto Süper Lig'inin gol kralı olan Brezilyalı golcü Vagner Love, Brezilya basınına verdiği röportajda çarpıcı açıklamalarda bulundu.

"BREZİLYA MİLLİ TAKIMI'NDA OYNAMAK İSTERİM"

32 yaşındaki forvet, Brezilya Milli Takımı'na hala seçilme hayalini kurduğunu belirtirken, ''Her zaman hayal kurarız. Brezilya Milli Takım formasını hep giymek istemişimdir. Hangi oyuncu, ülkesi için savaşmak istemez ki? Brezilya'da veya Avrupa'da oynamam fark etmiyor. Bu olasılık her zaman duruyor. Türkiye'deki performansımla veya dünyanın herhangi bir takımındaki oyunumla şu an Brezilya Milli Takımı'na seçilirsem en üst düzey performans sergileyeceğimden eminim'' dedi.

TRANSFER CEVABI

Trabzonspor'dan transfer teklifi aldığı dedikoduları hakkında da konuşan Love, ''Alanyaspor'dan sözleşme yenileme teklifi henüz gelmedi. Burada bir sene daha kontratım var. Türkiye'den başka bir takımdan da teklif almadım. Ama eğer Brezilya'ya dönecek olursam ve seçme hakkım olursa, hiç şüphesiz Flamengo'yu seçerim.'' şeklinde konuştu.

''ALANYASPOR'U MONACO'YA TERCİH ETTİM"

Monaco'dan ayrılıp Aytemiz Alanyaspor'a transfer olma sürecini de değerlendiren Vagner Love, ''Monaco'dan ayrılmak istiyordum çünkü oynama fırsatı bulamıyordum. Ardından Türkiye'ye transfer olasılığı ortaya çıktı. Teknik direktörümüz bana tekrardan kendimi gösterme fırsatı sundu. Monaco çok iyi bir takım, bu sene PSG'nin üstünlüğünü bitirecek ve şampiyon olacak gibi gözüküyor'' diyerek eski takımı hakkında konuştu.