VakıfBank CEV Şampiyonlar Ligi'nde Dörtlü Final'de

Emre Belözoğlu, Akhisar maçında kendisini oyundan çıkaran Abdullah Avcı'ya sert bir dille tepki gösterdi.

Fransa Futbol Federasyonu, Metz-Lyon maçının seyircisiz oynanacağını, bu nedenle Beşiktaşlı idarecilerin stada giremeyeceğini bildirdi.

Ünlü İngiliz gazetesi Telegraph, dünyanın en iyi 20 kalecisini açıkladı. Süper Lig'den de bir isim listede yer alıyor.

Serideki üçüncü maçta konuk olduğu Valencia'yı 63-58 mağlup ederek durumu 2-1 yapan Unicaja Malaga, ULEB Avrupa Kupası'nın sahibi oldu.

1 Ümit Özat'tan Şenol Güneş'e tepki Ümit Özat, Beşiktaş'ın 3-0 kazandığı maçın ardından Şenol Güneş için sert ifadeler kullandı.

2 Sevgi Yalçın: Başörtüsü taktım diye haber yaptılar Galatasaray-Adanaspor maçında saha komiserliği yapan Sevgi Yalçın, başörtüsü taktığı için ilk defa haber yapıldığını söyledi.

3 Muhammed Demirci: Beşiktaş'a geri döneceğim İstanbulsporlu futbolcu Muhammed Demirci, daha çok genç olduğunu ve yeniden siyah-beyazlı formayı giymek istediğini söyledi.

4 Şenol Güneş ile Fikret Orman Lyon maçına alınmadı Fransa Futbol Federasyonu, Metz-Lyon maçının seyircisiz oynanacağını, bu nedenle Beşiktaşlı idarecilerin stada giremeyeceğini bildirdi.

5 Beşiktaş Kulübü Ekrem Dumanlı'yı ihraç ediyor Galatasaray’dan sonra Beşiktaş Kulübü de FETÖ ile bağlantısı olan üyelerin ihracı için harekete geçti.

6 Süper Lig'de zirve yarışı iyice kızıştı 26 haftası geride kalan Süper Lig'de lider Beşiktaş'ın arkasından sıralanan 4 takım zirve takibini bırakmıyor.

7 Süper Lig artık 20 takımlı olacak Uzun yıllardır konuşulan Süper Lig'deki takım sayısını artırma projesi hayata geçiriliyor.

8 Emre Belözoğlu'ndan Abdullah Avcı'ya tepki - İZLE Emre Belözoğlu, Akhisar maçında kendisini oyundan çıkaran Abdullah Avcı'ya sert bir dille tepki gösterdi.

9 Trabzon'un kaç puanla şampiyon olacağını bilen çocuk Trabzonspor'un 1980-1981 sezonunda kazandığı şampiyonluğu toplayacağı puanı kadar önceden söyleyen çocuk izleyenleri hayrete düşürdü.