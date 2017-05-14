VakıfBank dünya şampiyonu oldu

2017 FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası finalinde Brezilya temsilcisi Rexona SESC 'yi 3-0 yenen VakıfBank, ikinci kez dünya şampiyonu oldu.

SET VERMEDEN ŞAMPİYON

VakıfBank, Dünya Kulüpler Voleybol Şampiyonası'nda tarihi bir başarıya imza attı. Sarı-siyahlılar finalde Rexona Sesc’e set vermeden dünya şampiyonu oldu.

VakıfBank, finalde karşılaştığı Rexona Sesc’i 25-19, 25-21 ve yine 25-21 tamamlanan set sonuçlarıyla 3-0 yendi. Finale dek oynadığı tüm maçları kazanan sarı-siyahlılar, rakibi karşısında da çok üstün bir oyun ortaya koydu.

Yarı finalde Eczacıbaşı Vitra’yı safı dışı bırakan Giovannı Guidetti’nin öğrencileri, Zhu Ting’in 19, Kimberly Hill’in de 13 sayıyla katkı verdiği maçta Brezilya ekibi Rexona Sesc’i 3-0 ile geçip dünya şampiyonu oldu. VakıfBank, aynı başarıyı 2013 yılında da elde etmişti.