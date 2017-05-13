VakıfBank'ın finaldeki rakibi belli oldu

Kadınlar Dünya Kulüpler Voleybol Şampiyonası yarı finalinde Rexona Sesc, Volero Zürih'i 3-1 mağlup ederek finalde VakıfBank'ın rakibi oldu.

VAKIFBANK FİNALİ BEKLİYOR

Japonya'nın Kobe kentinde düzenlenen şampiyonanın yarı finalinde Brezilya temsilcisi Rexona Sesc ile İsviçre ekibi Volero Zürih karşılaştı. Karşılaşmanın setlerini 25-13, 25-16, 21-25 ve 26-24 alan Rexona Sesc, mücadeleden 3-1 galip ayrılarak finalde Türk temsilcisi VakıfBank'ın rakibi oldu.

İki takım arasındaki kupa mücadelesi, yarın TSİ 13.10'da yapılacak. Yarı finali kaybeden iki takım Volero Zürih ile Eczacıbaşı VitrA ise yarın TSİ 08.40'ta üçüncülük maçına çıkacak.