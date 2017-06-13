Valbuena: Aykut Kocaman'la konuştum

Sağlık kontrolü için geldiği Ulus Liv Hospital'da FBTV'ye açıklamalarda bulunan Valbuena, ilk olarak havalimanındaki karşılamadan dolayı taraftarlara teşekkür ederek, "Harika bir karşılama oldu. Beni çok mutlu ettiler." dedi.

Sarı-lacivertli kulübe övgülerde bulunan Valbuena, şunları söyledi:

KOCAMAN'LA KONUŞTUM

"Fenerbahçe çok büyük bir kulüp. Biz menajer Hasan Çetinkaya ile uzun zamandır konuşuyoruz. Daha önceden de Fenerbahçe'nin ilgisi olmuştu. Kendimi yakın hissettiğim ve gelmeyi arzu ettiğim bir kulüptü. Son zamanlarda temas halinde olduk. Hedefler ve projeler konusunda konuştuk. Bu görüşmeler çok güzel geçti. Gelecek sezon için Fenerbahçe ile anlaşacak olan Aykut Kocaman ile de telefon görüşmem oldu ve o da harika geçti. Bu büyük kulübün parçası olmak beni çok mutlu edecek."

Türkiye'ye daha önce turist olarak geldiğini aktaran tecrübeli oyuncu, "Ne kadar muhteşem bir ülke olduğunu biliyordum. Ancak bugün havalimanında gördüklerim karşısında ciddi bir heyecan yaşadım. Çok mutlu ve gururluyum. Umarım bugün ve yarın kalan detayları halleder, işimizi sonlandırırız." ifadelerini kullandı.