Valbuena: Bana gösterilen ilgi inanılmaz

Instagram'dan 'Kanarya' emojisi paylaşan, ardından Sarı-Lacivertli futbolcuların hemen hemen hepsini takip etmeye başlayan Valbuena, transfer için konuştu

GÖSTERİLEN İLGİ İNANILMAZ

Sarı-lacivertliler'in kendisi hakkında hazırladığı paylaşımları beğenen 32 yaşındaki Fransız yıldız, taraftarın gösterdiği ilginin kendisini heyecanlandırdığını söyledi. Türkiye'ye gelmek için gün saydığını ifade eden Valbuena şunları kaydetti;

"Ben hayatımda böyle bir şey görmedim. Taraftarın sosyal medyada bana gösterdiği ilgi gerçekten inanılmaz. Daha imzayı atmadan, İstanbul'a gitmeden böyleyse, oraya gidince nelerle karşılaşacağımı hayal bile edemiyorum. Zaten Marsilya ile Fenerbahçe Stadı'nda 2012 yılında inanılmaz bir maç oynamıştım. Futbol kariyerimin başında gibi heyecanlıyım"