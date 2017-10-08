Valbuena Barcelona hayalini açıkladı

Fenerbahçeli Mathieu Valbuena, beIN Sports'a özel açıklamalarda bulundu. Fransız futbolcu, kariyerinde hiç Barcelona'ya karşı oynamadığı belirtirken Şampiyonlar Ligi'ne gidip, İspanyol ekibiyle karşılaşmak istediğini belirtti.

"BARCELONA'YA KARŞI OYNAMAK İSTİYORUM"

Babasının futbol antrenörü olduğunu söyleyen Valbuena, ''Babam futbol antrenörüydü. Topla çok erken yaşta oynamaya başladım. Babamı antrenmanda da izlerdim. Annemi bu konuda biraz kızdırırdım. Futbola başlangıç hikayem böyle oldu. 5-6 yaşlarında oynamaya başladım. Babam İspanyol. Tüm tatillerde İspanya’ya giderdik. Özellikle Barcelona’ya. Kendisi de Barcelona hayranıdır. Her yıl tatile gittiğimiz zaman Camp Nou’yu ziyaret etmeden dönmezdik. Bizi orası çok cezbederdi. Gözlerime inanamazdım." dedi.

"ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE OYNAYABİLİRİZ"

Barcelona'ya karşı oynamadığının altını çizen Fransız futbolcu; "O stat ve Barcelona’dan geçen büyük oyuncuları düşünürdüm. Ayrıca şehir çok güzel, Ronaldo orada oynuyordu, en çok sevdiğim oyuncuydu. 45 dakikalık antrenmanı izlemeye çok fazla insan geliyor. Bu fantastik. Orası tabi benim oynamadığım statlardan biri. Ne Marsilya Ne Lyon ne de Moskova ile fırsat olmadı ama Fenerbahçe ile Şampiyonlar Ligi’ne gidersek belki orada Barcelona ile karşılaşabiliriz.'' değerlendirmesinde bulundu.