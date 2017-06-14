Valbuena: Buraya güneşlenmeye gelmedim

Fransa'nın L'Equipe Gazetesine kapsamlı bir röportaj veren Valbuena, taraftarların kendisini havaalanında karşılamasından oldukça etkilendiğini belirterek, "İstanbul'a geldiğimde inanılmaz bir ortamla karşılaştım. Yaklaşık 500 taraftar havaalanında muhteşem bir atmosfer yaratmıştı. İstanbul'a geleli henüz iki gün oldu fakat bana verilen değerin şimdiden farkına vardım." dedi.

TRANSFER SÜRECİNİ ANLATTI

Beklentilerin farkında olduğunu söyleyen Valbuena; "Bu aynı zamanda benden beklentilerin büyük olduğunu gösteriyor ve bunu hissedebiliyorum. 27 Haziran'da başlayacak antrenmanlarla birlikte heyecan verici bir mücadele beni bekliyor." dedi.

Fenerbahçe'ye transfer olma sürecini anlatan Fransız futbolcu, "Fenerbahçe'nin sportif direktörü beni aradı ve takımın başına geçecek Aykut Kocaman'ın ne olursa olsun beni kadrosunda görmek istediğini söyledi. 2012 yılında Marsilya ile Fenerbahçe'ye karşı oynadığımız UEFA Avrupa Ligi maçında takımın başında o vardı. Bir antrenörün sizi bu denli ısrarlı bir şekilde transfer etmek istemesi çok önemli. Menajerim Jean-Pierre Bernes ile yaptığım değerlendirme sonucunda teklifi kabul ettim.. Zaten Lyon'dan ayrılmak istiyordum." ifadelerini kullandı.

"GÜNEŞLENMEYE GELMEDİM"

32 yaşında Fenerbahçe'ye transfer olmanın emeklilik anlamına gelip gelmediğini soran muhabire, "Şaka mı yapıyorsun?" karşılığını veren Valbuena; "Fenerbahçe'nin stadını daha önceden tanıyordum, harika bir stat. Antrenman tesisleri de muhteşem. Kulübün sayısız kupayla dolu devasa bir müzesi var. Kadrosunda Simon Kjaer, Robin Van Persie, Gregory Van Der Wiel gibi oyuncular yer alıyor. Söyleyeceğim şu ki, buraya güneşlenmeye gelmedim. Hiçbir zaman böyle bir oyuncu olmadım. Ben futbolu kazanmak için oynarım." diye konuştu.

Gelecek sezon öncelikli hedeflerinin lig şampiyonluğu olduğunu belirten Valbuena, Fenerbahçe'de sergileyeceği performansla önümüzdeki yıl Rusya'nın ev sahipliğinde düzenlenecek Dünya Kupası'nda Fransa kadrosunda yer almak istediğini sözlerine ekledi.