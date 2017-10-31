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Valbuena da küfür etti

Valbuena'nın, Fenerbahçe-Kayserispor maçında konuk ekibin teknik direktörü Sumudica'ya küfür ettiği görüldü.

Valbuena da küfür etti
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Trabzonspor maçında Muslera'nın hakeme yönelik İspanyolca küfürlerinin ardından bir küfür vakası da Fenerbahçe-Kayserispor maçında yaşandı.

(Görüntüler beİN Sports'tan alınmıştır)

Valbuena'nın, Kayserispor Teknik Direktörü Sumudica'ya küfür edildiği iddia edildi.

(Görüntüler beİN Sports'tan alınmıştır)

F... OFF DEDİ

Fransız yıldızın yerde yattığı pozisyon sonrası hakemi aldatmaya yönelik hareket itirazı yapan Sumudica'ya kanayan dudağını gösteren Valbuena, Kayserispor teknik direktörüne"F..k off" dedi.

(Görüntüler beİN Sports'tan alınmıştır)

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