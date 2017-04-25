Valbuena'dan G.Saraylıları heyecanlandıran beğeni

Bu sezon kötü günler geçiren Galatasaray'da yeni sezonda birçok oyuncu ile yolların ayrılacağı iddiaları sıcaklığını korurken, Mathieu Valbuena'nın Galatasaray'la ilgili yaptıkları son dakika gelişmesi olarak sosyal medyayı salladı.

SOSYAL MEDYADAN TAKİBE ALDI

Fransız futbolcu Mathieu Valbuena, Galatasaray'la ilgili sosyal medya hesabından flaş bir harekette bulundu.

UEFA Avrupa Ligi'nde Beşiktaş'ı eleyen Fransız ekibi Lyon'un yıldız oyuncusu Mathie Valbuena, Galatasaraylı taraftarları heyecanlandıracak bir hamle yaptı. Beşiktaş-Lyon eşleşmesinin ardından ismi Türk takımları ile daha çok anılır hale gelen Fransız orta saha oyuncusu, sosyal medyada Sarı-Kırmızılı ekibi takibe başladı.

Valbuena, kendisine ait instagram hesabından Galatasaray'ın resmi hesabını takip etmeye başladı. Sadece 44 hesabı takip eden Valbuena'nın bu hamlesi, Galatasaraylı taraftarları heyecanlandırmaya yetti.

BU SEZON 37 MAÇA ÇIKTI

Lyon formasıyla bu sezon gayet başarılı bir sezon geçiren deneyimli futbolcu, 37 resmi maça çıktı. Valbuena bu maçlarda 8 gol, 6 asistlik bir performans sergiledi. Fransız futbolcu, Beşiktaş'a karşı iki mücadelede de 90'ar dakika sahada kalmıştı.

Valbuena'nın, Galatasaray'ın resmi hesabını takibe başlamasının ardından sarı-kırmızılı taraftarlar da Fransız yıldızı takibe aldı. Bazı taraftarlar İngilizce ve Frasızca mesajlar yazarak Valbuena'yı Galatasaray'a davet etti. Fransız oyuncu mesajların bir kısmını beğendi. Bu gelişmeler Galatasaraylıları fazlasıyla heyecanlandırdı.