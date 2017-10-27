Valbuena: Galatasaray'ı geçeceğiz

Sarı-Lacivertli takımın yıldız oyuncularından Valbuena, iddialı açıklamalarda bulundu.

Fransız futbolcu, Galatasaray'la aralarındaki 8 puan farkının kapanacağını belirtti.

GALATASARAY'I GEÇECEĞİZ

Sarı-Lacivertli takımın yıldız oyuncularından Valbuena, iddialı açıklamalarda bulundu. Fransız yıldız, "Galatasaray ile oynadığımız derbide biraz şanslı olsak 3 puanı alabilirdik. Olmadı. Ama bu maçta kalmak doğru değil. Artık Kayserispor maçını düşünüyoruz. İlk yarı sonuna kadar 8 maç oynayacağız. Bu da 24 puan eder. Tüm maçları kazanıp Galatasaray'ı geçeceğiz" dedi.

"TARAFTARIMIZI SEVİNDİRECEĞİZ"

Valbuena, "G.Saray'ı ilk yarı bitmeden geçeceğimizi düşünüyorum. Bunu herkes görecek. Taraftarımız bizi desteklemeye devam etsin. Onları sevindireceğimiz gün yakın" ifadelerini kullandı.