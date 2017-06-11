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Valbuena İstanbul'a geliyor

Fenerbahçe'nin anlaşmaya vardığı Valbuena yarın İstanbul'a geliyor.

Valbuena İstanbul'a geliyor
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Fenerbahçe'nin kadrosuna katmaya hazırlandığı Mathieu Valbuena, yarın İstanbul'a geliyor.

SON DETAYLAR GÖRÜŞÜLECEK

Fransız oyuncu, İstanbul'da sarı-lacivertli yetkililerle transferi için son detayları görüşecek. Valbuea, 1 gün İstanbul'da kaldıktan sonra ülkesine dönecek.

Fenerbahçe yönetimi; oyuncu ve kulübüyle prensipte anlaşmış durumda. Valbuena ile yapılacak son görüşmede tüm pürüzlerin ortadan kaldırılması bekleniyor.

2 İSİM DAHA AÇIKLANACAK

Geçtiğimiz günlerde Mehmet Ekici'yi sağlık kontrolünden geçiren sarı-lacivertli ekip, anlaştığı diğer isimleri de kamuoyuna duyurmaya başlıyor.

Sarı-lacivertli ekip Monaco'dan Dirar ve kaleci Kameni transferlerini de yarın açıklayacak. Öte yandan Aykut Kocaman da yakın zamanda resmi olarak duyurulacak.

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