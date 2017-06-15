Valbuena kendisiyle dalga geçti

Fenerbahçe'nin yeni transferi Valbuena, havaalanında ve kulüp bünyesinde gördüğü ilgiden dolayı mutlu olduğunu söyledi.

Boyuyla ilgili yapılan şakalarla hakkında da konuşan yıldız futbolcu, "Fransa'dan alışığım" dedi.

İşte Valbuena'nın sözleri:

TARAFTARA HAYRAN KALDIM

"Böyle bir coşkuyu beklemiyordum, kendimi değerli hissettirdiler. Hepinize minnettarım. Uzun zamandır istendiğimi biliyorum. F.Bahçe’nin bana olan bu ilgisi sonunda şartların oluşmasıyla birlikte gerçekleşti. Marsilya maçında Kadıköy’e geldiğimi ve taraftara hayran kaldığımı söylemeden edemem. Stattaki heyecanı ve coşkuyu görmek, ilk maçımıza çıkmak için sabırsızlanıyorum."

FRANSA'DA DA DALGA GEÇTİLER

Yetenekli yıldız, özellikle sosyal medyadan boyuyla ilgili gelen tepkilere de alışık olduğunu söyledi.

‘Çok kısa’ şeklindeki yorumlara Fransa’da da maruz kaldığını belirten oyuncu, kendisiyle ne kadar barışık olduğunu daha ilk görüşmede kanıtladı.





HAVA TOPLARINI BIRAKMAM

Başkan Aziz Yıldırım’ın da bulunduğu odada takımın oyun sistemiyle ilgili sohbet sırasında “Havadan oynayabilirisiniz, artık ben varım bu takımda. Hiçbir kafa topunu bırakmam” diyen oyuncu, herkesi kahkaha krizine soktu.

1.67’lik oyuncunun bu esprileri ve sıcakkanlı tavırları daha şimdiden gönülleri fethetti.