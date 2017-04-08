Valbuena: Kurada Beşiktaş'ın çıkmasını istiyordum

UEFA Avrupa Ligi'nde Beşiktaş ile eşleşen Olympique Lyon'un orta saha oyuncusu Mathieu Valbuena Planete Lyon'a dikkat çeken açıklamalar yaptı.

Yıldız futbolcu Marsilya'dan Lyon'a transfer olması nedeniyle kendisine karşı büyük bir nefret oluştuğunu ancak bu nefreti olumlu karşıladığını belirterek şunları ifade etti:

"Ben, yaşadığım problemlerden ve bana karşı eleştiri yöneltenlerden daha güçlüyüm. Bir süpermen olmasam bile... 'Güçlü bir zihin' benim bütün kariyerimin ana temasıdır."

Avrupa Ligi'nde oynayacakları Beşiktaş maçını örnek gösteren Valbuena konuşmasını şu sözlerle sürdürdü:

SICAK ATMOSFERİ SEVİYORUM

"Deli ya da mazoşist olduğumu söyleyeceksiniz belki ama ben, bana karşı nefret oluşunca bunu çok seviyorum. Maçlarda yüksek tansiyon olmasından hoşlanıyorum. Bu beni daha fazla motive ediyor. Size bir örnek vereyim: Roma'yı eledikten sonra 'Beşiktaş'ı istiyorum' dedim. Çünkü sıcak atmosferi seviyorum. Daha önce Beşiktaş ve Fenerbahçe'ye karşı oynadım. Bu ambiyansı seviyorum. Sahaya asla korku taşıyarak çıkmadım."