Valbuena'da işlem tamam

Sabah Gazetesi'nden Volkan Demir'in haberine göre; Sarı-lacivertli idareciler, son olarak Olympique Lyon forması giyen Fransız orta saha oyuncusu Mathieu Valbuena ile anlaştı.

Advocaat'tan boşalacak teknik direktörlük koltuğunu, Aykut Kocaman'a teslim etmeye hazırlanan Fenerbahçe, tecrübeli teknik adamın Kanarya'yı çalıştırdığı ilk günlerden bu yana istediği Valbuena'yı üç yıllık cazip bir kontrat karşılığı ikna etti.

YILLIK 3 MİLYON EURO

Lyon ile bir yıl daha sözleşmesi bulunan 32 yaşındaki oyuncuya bonuslarla birlikte senelik üç milyon Euro teklif edildi.

Yüksek maaşı nedeniyle Valbuena'yı elden çıkarmak isteyen Lyon'a ise cüzi bir bonservis ücreti ödeneceği gelen haberler arasında. Bir kaç gün içerisinde kamuoyuna duyurulması planlanan Valbuena hamlesi, transfer perdesinin açılacağı 17 Haziran'da resmiyet kazanacak.