Valbuena'dan Aykut Kocaman'a tepki

Fenerbahçe’de Mathieu Valbuena krizi giderek büyüyor. Kayserispor maçında takımın en etkili ismi olan Fransız futbolcu, yine kritik anlarda oyundan alındı.

Valbuena’nın kulübeye çekilmesinden sonra taraftarın korktuğu başına geldi ve sarı-lacivertliler son saniyede yediği golle çok önemli iki puan kaybetti.

Sezonun belki de en kritik virajından bir puan ile ayrılan Fenerbahçe büyük bir avantajı elinin tersiyle iterken, Valbuena da oyundan çıkmasına sert tepki gösterdi. Fransız futbolcu son oynanan beş maçta 90 dakikayı tamamlayamadı.

NEDEN HEP BEN ÇIKIYORUM?

Valbuena özellikle Galatasaray maçında oyundan alınmasına çok sinirlenmişti. Milliyet'in haberine göre; Bu konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan yıldız oyuncu, “Neden hep ben çıkıyorum?” diyerek isyanını dile getirdi.

Elinden gelen gayreti gösterdiğini, iyi oynadığını ama 90 dakika sahada kalmak için daha neler yapması gerektiğini bilmediğini de ifade eden Valbuena son maçı da bitirememenin kızgınlığını yaşıyor.

LİDER OLMAK İSTİYOR

Fransız futbolcu, daha önce oynadığı takımlarda olduğu gibi Fenerbahçe’nin de lideri olmak istiyor. Ancak sürekli oyundan çıkarak bunu gerçekleştirmenin zor olduğunu biliyor.

Teknik Direktör Aykut Kocaman savunmaya yardım ve ileride topu ayağında az tutması konusunda uyarı yapıyor. İstedikleri olmayınca da deneyimli hoca futbolcusunu kenara alıyor.

Oyuncusuna sürekli kendi bildiği gibi değil, taktik plan çerçevesinde oynaması gerektiğini ifade ediyor.