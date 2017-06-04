Valbuena'dan Fenerbahçe'ye transfer mesajı

Fransız ekibi Olympique Lyon ile 1 sene daha sözleşmesi bulunan ancak adı Fenerbahçe'yle anılan Mathieu Valbuena, resmi Instagram hesabından "Kanarya" paylaşımı yaptı.

SOSYAL MEDYADAN MESAJ VERDİ

Tecrübeli oyuncunun bu hareketi, sosyal medyada gündem oldu. Geçen ay Lyon Başkanı Jean-Michel Aulas, Fransa basınına yaptığı açıklamada Valbuena'yı kadroda tutmak istediklerini ancak Fransız oyuncuyu cezbeden bir teklif olduğunu duyurmuştu.

Fransız basını Valbuena'nın Fenerbahçe'ye transferinin bittiği, işin imzaya kaldığını yazmıştı.

32 yaşındaki Valbuena, daha önce kişisel Instagram hesabından Fenerbahçe'nin resmi hesabı ile Moussa Sow'un hesabını takibe almıştı.

AZİZ YILDIRIM 4 İSİMLE ANLAŞTIK DEDİ

Öte yandan Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, dün gerçekleştirilen mali genel kurulda 4 futbolcuyla anlaştıklarını ve transfer dönemi açılınca bu isimleri duyuracaklarını söyledi.

Aziz Yıldırım'ın açıklayacağı isimlerden birinin de Valbuena olacağı ifade edildi.