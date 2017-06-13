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Valbuena'nın Fenerbahçe'ye attığı gol - İZLE

Fenerbahçe'nin yeni transferi Valbuena'nın geçmiş kariyerinde attığı birbirinden güzel golleri sizler için derledik.

Valbuena'nın Fenerbahçe'ye attığı gol - İZLE
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Transfer döneminin hızlı takımı Fenerbahçe, Mehmet Ekici'nin ardından Fransız yıldız Valbuena'yı da renklerine bağladı.

Lyon'dan transfer edilen Valbuena dün İstanbul'a gelirken, tecrübeli futbolcuyu çok sayıda taraftar havaalanında karşıladı.

F.BAHÇE'YE DE GOL ATMIŞTI

Tanımayanlar için kariyeri boyunca attığı şık golleri derlediğimiz videoda, Fransız yıldızın yıllar evvel Kadıköy'de Fenerbahçe'ye attığı gol de bulunuyor.

Valbuena'nın Fenerbahçe'ye attığı gol - İZLE

(Valbuena'nın Fransa-Belçika maçında çekilen fotoğrafı)

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