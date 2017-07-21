Valencia'nın istemediği Negredo için Beşiktaş bastırıyor

Forvet arayışlarını sürdüren Beşiktaş, Valencia'dan Alvaro Negredo'yu kiralık olarak transfer etmek için temaslarına devam ediyor.

İspanyol ekibi, siyah-beyazlıların kiralama teklifine olumlu yaklaşırken, iki kulüp kısa sürede anlaşma sağlayabilir. Valencia, Negredo'yu 4.5 milyon Euro yıllık ücreti nedeniyle yeni sezonda kadrosunda tutmak istemiyor.

SON KARAR NEGREDO'NUN

Bu aşamada son kararı İspanyol futbolcu verecek. İngiltere ve İspanya'dan da teklifler alan 32 yaşındaki oyuncu, Beşiktaş ile anlaşması halinde transfer kısa süre içinde tamamlanabilir.

Yönetim Andre Pierre Gignac'tan da vazgeçmedi. Tigres, siyah-beyazlıların 4 milyon Euro'luk bonservis bedeli teklifini kabul etmemişti. Siyah beyazlılar Meksika ekibi ile iletişimini koparmadı.

Tigres'in bonserviste indirime gitmesi halinde, Gignac için de yeniden girişimler başlayabilir. Fiorentina'dan Babacar ve Vincent Aboubakar konusunda ise yeni gelişme yaşanmadı. Bu iki oyuncuyu da listesinde tutan Beşiktaş, Negredo ve Gignac transferlerinin gidişatına göre Babacar ve Aboubakar için temaslarda bulunabilir.