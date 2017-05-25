Valverde Herrera'yı Barcelona'ya istiyor

Listenin başında Valverde'nin Athletic Bilbao'dan öğrencisi Ander Herrera var. 27 yaşındaki futbolcu, bu sezon Mourinho yönetimindeki Manchester United'ın kilit isimlerinden biriydi.

TRANSFER LİSTESİ BELLİ OLDU

Barcelona'da hafta sonunda oynanacak kupa finalinin ardındna görevden ayrılacak olan Luis Enrique'nin yerine Ernesto Valverde'nin gelmesine kesin gözüyle bakılıyor.

Öyle ki; Barcelona'ya yakın Sport Gazetesi Valverde'nin transfer listesi haberlerine başladı bile. Valverde'nin listesinin ilk sırasında Athletic Bilbao'dan eski öğrencisi Ander Herrera bulunyor. Valverde, 27 yaşındaki İspanyol futbolcunun transferi için kulüp yönetiminin de onay ve desteğini almış durumda.

Manchester United Menajeri Jose Mourinho ise kendiler ile bir yıl daha sözleşmesi olan Herrera'yı takımda tutmak ve sözleşmesini uzatmak istiyor. Çünkü Herrera özellikle bu sezon takımın orta alandaki kilit isimlerinden biri haline geldi. 31'i Premier Lig'de olmak üzere 50 maç oynayan ve bunların 44'ünde ilk 11'de başlayan Herrera, süre olarak da takımda sadece Pogba'nın gerisinde kaldı.