Van Basten: Ofsaytı kaldırmak için öneride bulundum

Hazırladığı planı FIFA'daki yetkililere sunan yaşayan efsane Van Basten, ofsayt kuralının kalkmasını gerektiğini söyledi ve birçok öneride bulundu.

YENİ PENALTI KURALI

Hazırladığı planı FIFA'daki yetkililere sunan yaşayan efsane Van Basten, ofsayt kuralının kalkmasını gerektiğini söyledi ve birçok öneride bulundu. Yeni bir penaltı kuralı öneren Van Basten'e göre bu kural, 8 saniye tamamlanması gereken, farklı bir uygulama olabilir. Buna göre Kaleci, ceza sahasından ayrılamıyor. Eğer ceza sahasının dışına çıkarsa, otomatik olarak gol sayılıyor.

OFSAYT TARİH OLMALI

Oyuncu da topu orta sahadan alıp kalecinin üzerine doğru giderek gol atmaya çalışıyor. "Ofsayt tarih olmalı" diyen Van Basten, "Bana kalırsa, ofsayt kuralını kaldırmak, oyunu daha ilgi çekici kılacak. Hücum oyuncuları, gol için daha çok şans bulacak" dedi.

SARI KART YERİNE SÜRE CEZASI UYGULANMALI

Sarı kartın da kalkması gerektiğini söyleyen Van Basten, "Oyuncuya sarı kart yerine 5 ya da 10 dakikalalık süre cezası vermek, sarı karttan daha korkutucu" sözlerini de raporunda sundu.