Menajer Ümit Akbulut'tan Van der Wiel'e cevap

Fenerbahçeli Van der Wiel, kendisiyle ticaret yapmak istediğini söyleyen menajer Ümit Akbulut tarafından dolandırıldığını iddia etti. Ümit Akbulut ise Hollandalı futbolcuya belgelerle yanıt verdi.

"TİCARET YAPACAĞIZ DİYE KANDIRDI"

A Haber'e açıklamalarda bulunan Van Der Wiel; "Türkiye'ye geldikten sonra Ümit Akbulut adında biriyle tanıştım, bana iş yapmayı teklif etti, hatta bir okula gittik beraber, güvendim ona. Daha sonra organizasyon yapacağız, Justin Bieber ve boksör Floyd Mayweather gibi isimleri getireceğim dedi ve benden para istedi. Aydan aya ona para vemeye başladım, toplamda 4,5 milyon dolar kadar para verdim. Daha sonra bizim iş ne oldu dediğimde '600 bin dolar daha vermezsen 4,5 milyon doları da unut' dedi. Beni dolandırdı sonra da tehdit etti, 'Burası Türkiye bir şey yapamazsın' dedi. Yaşadığım bu olay futbol hayatımı da etkiledi." şeklinde konuştu.

(Van der Wiel ve Ümit Akbulut)

VAN DER WİEL SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

Öte yandan Hollandalı futbolcu Van der Wiel Asayiş Şube Müdürlüğüne giderek ifade verdi. Ümit Akbulut adlı şahsın kendisini dolandırdığını iddia etti ve şikayetçi oldu

Wiel, Fenerbahçe Kulübü'nün olaydan haberi olmadığını da belirtti.

ÜMİT AKBULUT'TAN WİEL'E YANIT GELDİ

Hollandalı futbolcu Van der Wiel'in beni kandırdı dediği Ümit Akbulut, bu iddilara cevap verdi.

Hürriyet Gazetesi'ne konuşan Ümit Akbulut şunları söyledi;

"Mayweather, Podolski’nin giyim markası için bir reklam filmi yaptı, Wiel de dedi ki 'Benim bir markam var. Onu da Podolski’de olduğu gibi onu da tanıtabilir miyiz?' Ben de Mayweather’ın menajeri ile konuştum. Mayweather’ın menajeri İstanbul’a geldi, Wiel ile görüştüler ve 4.2 milyon dolara anlaştılar. Mayweather da, Van Der Wiel için özel bir video çekti."

Ümit Akbulut'tan Van der Wiel'e cevap - İZLE

"Hollanda ile 1.5 ay önce yaşanan sıkıntılar üzerine ben de ‘ Şu anda bu turu iptal ediyoruz. 2 ay sonraya erteleyeceğiz’ dedim. Orada film koptu. Wiel; Ben borç aldım bu paraları. Benim bu işi bitirmem lazım ya da paramı almam lazım' dedi. Ben de dedim ki 'Bu adam sana özel video çekti. Kendi hesabından paylaşımlar yaptı, böyle parayı geri alayım diye bir şey yok. Anca tarih değiştirebiliriz’ dedim."

"Wiel 'Ben bunu kabul etmem. Ben bittim. Fenerbahçe’den zaten gideceğim. Paramı alamıyorum' dedi. Bu yüzden irtibatı kesti 2 ay önce."

"Anladığım kadarıyla Wiel parasını alamıyor Fenerbahçe’den. Verdiği parayı kimden aldı ise artık onun sıkıntısını çekiyor. Bende tüm beleğeler kayıtlı. Orada bıdı bıdı yapıyor da bende her şey belgeli ve kayıtlı. Videolar, kontratlar."