Van der Wiel: Gitmem için oynamam gerekiyor

Fenerbahçe'de devre arası gelmeden Emenike ile kadro dışı bırakılsa da ocakta kendisine takım bulamadığı için mecburen affedilen Gregory Van der Wiel, yönetimle bir görüşme daha gerçekleştirdi.

Sarı-lacivertli idareciler yapılan toplantıda 2020'ye kadar sözleşmesi bulunan Hollandalı'yı gelecek sezon için düşünmediklerini bir kez daha dile getirdiler.

F.BAHÇE'DE KALMAK GİBİ BİR NİYETİM YOK

Tecrübeli sağ bek de yönetime zorluk çıkartmayacağının garantisini verirken ayrılmak için şartı olduğunu söyledi.

Vatandaşı teknik direktör Dick Advocaat'la bile iletişimi çok zayıf olan oyuncu başkan Aziz Yıldırım'a "Benim de F.Bahçe'de kalmak gibi bir niyetim yok. Ocakta gidemedim ancak yaz döneminde beni isteyen kulüplerle ciddi görüşmeler yapacağım. Konuyla ilgili menajerimi de bilgilendirdim." dedi.

GİDENE DUR DENMEYECEK

Transfer olabilmesi için formda olması gerektiğine değinen Hollandalı oyuncu "Benim F.Bahçe'de ayrılabilmem için düzenli olan şans bulmam gerekir. Oynamayan oyuncuyu kimse transfer etmez. Benim göz önünde bulunmam lazım ki, kulüplerin dikkatini çekeyim. Bonservis konusunda da sizden kolaylık bekliyorum" ifadelerini kullandı.

Tarafların ayrılık konusunda anlaşmaya vardığı öğrenilirken, yönetimin gitmek isteyen hiçbir oyuncuya 'Dur' demeyeceği de gelen haberler arasında.