Van der Wiel golden sonra tepki vermedi

Fenerbahçe dün akşam oynanan Alanyaspor maçında muhteşem bir geri dönüşe imza attı.
Sarı-lacivertliler 2-0 geriden gelerek akdeniz ekibini 3-2 mağlup etti.
Bu galibiyet, Fenerbahçe camiasında futbolcusundan taraftarına büyük bir çoşkula karşılandı. Ancak Hollandalı oyuncu Van Der Wiel'in golden sonraki tavrı, sarı-lacivertli taraftarları kzıdırdı.
GOLE SEVİNMEDİ
Hollandalı futbolcu, takımının muhteşem geri dönüşünde atılan 3. gol sonrası yedek kulübesinde yaşanan sevince katılmadı.
Aatıf'ın topu filelere göndermesinin ardından Van Der Wiel'in mutsuz görüntüsü objektiflere takıldı.
Bu görüntüyü gören Fenerbahçe taraftarı, yılda 2.2 milyon Euro kazanan ancak gamsız tavırlar sergileyen Hollandalı futbolcuya sosyal medyadan tepki gösterdi.