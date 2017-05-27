Van der Wiel: Sneijder beni uyarmıştı

Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Gregory van der Wiel, dolandırıcılık iddiasında bulunduğu olay hakkında önemli açıklamalar yaptı.

İşte Van der Wiel'in açıklamalarından satır başları:

HAYATIMA DARBE VURDU

"Bu olay kariyerime darbe değil, hayatıma darbe vurdu. Kulüple aram pek iyi değildi. Bu olaydan sonra daha da performansım düştü. Kulüp destek verseydi, bu adamlar tutuklanıp ceza evine gönderilirdi. Dava açıldıktan bir gün sonra Advocaat'a herşeyi anlattım. Performansımın neden düşük olduğunu anlattım. Antrenör bile anladı. Pişmanım keşke daha önceden anlatsaydım. Burada büyük bir hata yaptım."





SNEİJDER BENİ UYARMIŞTI

"Ümit Akbulut'u daha önceden tanımıyorum. 11. ayda tanıştık, ilk parayı bir ay sonra verdim. İlk ödemede 440 bin dolar verdim. Parayı aldıktan sonra 3. ayda bakıyor hiç birşey yapılmıyor. Paramı geri istedim, 600 bin dolar daha istedi. Vermezseniz diğer para yanar dedi. Adamın bir sürü dosyası var, dolandırıcılık dosyası. Ama adam serbest bırakılıyor. Bu adamın dolandırdıkları hep yeni gelen futbolcular. Sneijder olaydan sonra yanıma geldi. 'Niye para verdin o adama, benim yanıma da yanaştı, ben defol git dedim' dedi."

Öte yandan bir muhabirin "Fenerbahçe Kulübü bu süreçte destek oldu mu?" sorusuna, Van der Wiel'in "Olduğu gibi mi anlatayım, onların istediği gibi mi?" demesi dikkat çekti.