Ensonhaber.com'a dön

Van der Wiel yeni takımının maçını tribünden izledi

Fenerbahçe'de beklentileri karşılayamayan ve kadro dışı bırakılan Van der Wiel, Birleşik Arap Emirlikleri'nden Al-Wahda ile anlaşmaya vardı.

Van der Wiel yeni takımının maçını tribünden izledi
Yorum Yap

Bir yandan transfer çalışmalarını sürdüren diğer yandan da satmak istediği oyuncuları elinden çıkarmak isteyen Fenerbahçe'ye Wiel için iyi haber var.

ANLAŞMA 1.5 YILLIK

Hollanda'da yayın yapan Voetbal International, Fenerbahçe'de kadro dışı kalan ve gözden çıkarılan Gregory van der Wiel, Birleşik Arap Emirlikleri ekiplerinden Al-Wahda ile 1,5 yıllık anlaşmaya vardığını duyurdu.

YENİ TAKIMININ MAÇINI İZLEDİ

Bir önceki gün Al-Wahda'nın Al-Jazira ile karşılaştığı karşılaşmayı kız arkadaşı Rose Bertram ve Al-Wahda yöneticileriyle birlikte izleyen Hollandalı oyuncunun fotoğrafları da sosyal medyada görüldü.,

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM